Obie finalistki w półfinałach sprawiły spore niespodzianki. Gauff w trzech setach pokonała liderkę światowego rankingu Igę Świątek, triumfując 7:6, 3:6, 6:4. Muchova natomiast również w trzech partiach rozprawiła się ze światową “dwójką” Aryną Sabelenką, zwyciężając 6:7, 6:3, 6:2.

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych plasuje się obecnie na siódmej lokacie w notowaniu WTA. To czyni ją delikatną faworytką rywalizacji z Muchovą, która jest siedemnasta. Co ciekawe – to będzie pierwsze w historii starcie obu tenisistek. Wcześniej nigdy nie rywalizowały ze sobą w oficjalnym spotkaniu.



Relacja i wynik na żywo meczu Gauff - Muchova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19.30.

