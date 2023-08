0:3! Niespodzianka w meczu polskiej grupy ME siatkarek

W drugim poniedziałkowym meczu grupy A mistrzostw Europy siatkarki reprezentacji Belgii przegrały w Gandawie z Ukrainą 0:3. Wyraźna porażka gospodyń w tej konfrontacji jest niespodzianką. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Polki uległy reprezentacji Serbii 1:3.

Ukrainki miały przewagę od początku premierowej partii, którą gospodynie wyraźnie przegrały 18:25. Początek drugiej odsłony również toczył się po myśli Ukrainek. Belgijskie siatkarki zdołały jednak odrobić straty (12:12), a w końcówce prowadziły 22:18. Reprezentantki Ukrainy zdołały jednak wyrównać (22:22) i wygrały kluczowe akcje (23:25).

Zobacz także: 15–0 w bloku! Polskie siatkarki rozbiły rywalki na otwarcie drugiej fazy turnieju

W trzecim secie Ukrainki miały wyraźną przewagę. Wywalczyły piłkę setową przy stanie 19:24. Wówczas do walki zerwały się gospodynie, które złapały kontakt, ale w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Svitlana Dorsman i zamknęła rywalizację (23:25).

W reprezentacji Ukrainy najlepiej punktowały Anastasiia Kraiduba (19) i Svitlana Dorsman (17), u Belgijek – Britt Herbots (22). Ukrainki były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (3–7) i popełniły mniej błędów.



Skrót meczu Belgia - Ukraina:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Belgia w swym trzecim meczu w ME 2023 poniosła pierwszą porażkę. We wtorek o godzinie 20.00 gospodynie zagrają z Polską. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy, zaplanowanym na godzinę 17.00, Słowenia zagra z Węgrami.

Belgia – Ukraina 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

WYNIKI I TABELE ME SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport