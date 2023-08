Była reprezentantka pewna sukcesu Polek. "Jestem przekonana, że zdobędą medal"

Polki pokonały już Słowenki oraz Węgierki - odpowiednio 3:0 oraz 3:1 i wespół z Serbią oraz Belgią mogą pochwalić się kompletem punktów po dwóch kolejkach fazy grupowej.

Przed Biało-Czerwonymi jeszcze konfrontacje z najbardziej wymagającym rywalem - Serbią, a także Ukrainą i Belgią. Cztery najlepsze reprezentacje wywalczą awans do 1/8 finału turnieju.

- Pierwsze mecze nasza reprezentacja rozgrywała ze słabszymi przeciwnikami, ale na mistrzostwach Europy nie można nikogo lekceważyć, co pokazał trzeci set spotkania z Węgierkami. My każdy element mamy super, tylko najważniejsze, by wszystko zafunkcjonowało. Ale jestem przekonana, że dziewczyny zdobędą tu medal - powiedziała Leśniewicz, która w 2003 roku sięgnęła z Polską po triumf na mistrzostwach Europy.

Cała rozmowa z Dominiką Leśniewicz w załączonym materiale wideo.

