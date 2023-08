Ewa Swoboda szósta na świecie! Walczyła do samego końca

Polka uzyskała czas 10,97. To drugi wynik w karierze Swobody. W Budapeszcie była najszybszą Europejką. Jej rekord życiowy wynosi 10,94.

Zobacz także: Natalia Kaczmarek pewnie awansowała do finału!

To był prawdziwy rollercoaster dla Polki, która początkowo nie awansowała do finału przez... 0,001 sekundy. Dopiero po kilkunastu minutach sędziowie zmienili zdanie i przyznali Swobodzie prawo do startu w decydującym biegu.



Z kolei Richardson, która wywalczyła złoty medal, ustanowiła rekord mistrzostw świata.

Wyniki:

1. Sha'Carri Richardson (USA) - 10,65

2. Shericka Jackson (Jamajka) - 10,72

3. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamajka) - 10,77

4. Marie-Josee Ta Lou (Wybrzeże Kości Słoniowej) - 10,81

5. Julien Alfred (Saint Lucia) - 10,93

6. Ewa Swoboda (Polska) - 10,97

7. Brittany Brown (USA) - 10,97

8. Dina Asher-Smith (Wielka Brytania) - 11,00

9. Tamari Davis (USA) - 11,03

jb, Polsat Sport