Hurkacz awansował w rankingu ATP

Alcaraz dzięki dojściu do finału w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati utrzymał się na pozycji lidera światowego rankingu, jednak Djokovic, który wywalczył tytuł w tej imprezie, najprawdopodobniej wyprzedzi go po rozpoczynającym się 28 sierpnia wielkoszlemowym US Open.

20-letni Hiszpan broni w Nowym Jorku tytułu i 2000 punktów rankingowych, natomiast Serb może tylko zyskać, bowiem nie wystąpił tam w zeszłym roku z powodu braku szczepienia na koronawirusa. Obecnie tych tenisistów dzieli w rankingu tylko 20 punktów.

Hurkacz w Cincinnati dotarł do półfinału, w którym przegrał z Alcarazem. Dzięki dobremu wynikowi utrzymał się w czołowej "20" światowego zestawienia.

W rankingu Race to Turin, uwzględniającym wyniki wyłącznie z 2023 roku, również na czele jest Alcaraz. Hurkacz zajmuje 16. miejsce.

JŻ, PAP