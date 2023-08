Za nami kolejne mecze w Fortuna 1 Lidze. W 5. kolejce czwarte zwycięstwo w sezonie odniosły ekipy Miedzi Legnica oraz Odry Opole. Po serii wygranych premierową porażkę poniósł GKS Tychy. Kolejny raz swoich kibiców zawiodła Wisła Kraków. Zmagania minionego weekendu podsumujemy w poniedziałkowym magazynie Fortuna 1 Ligi. Transmisja w Polsacie Sport, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Liderem tabeli po pięciu rozegranych meczach jest legnicka Miedź, która w niedzielę pokonała u siebie Stal Rzeszów 2:1 i tym samym odniosła czwarte zwycięstwo w sezonie. Drużyna z Dolnego Śląska nadal jest niepokonana, a takim samym mianem może pochwalić się jeszcze tylko Górnik Łęczna.

Skończyła się dobra passa GKS-u Tychy, który w pierwszych czterech kolejkach zgarnął komplet punktów. W miniony weekend ekipa ze Śląska przegrała jednak w Gdyni z Arką 0:2. Bilans czterech zwycięstw i porażki posiada również Odra Opole, która sprawiła miłą niespodziankę swoim fanom i pokonała w Krakowie Wisłę 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Stan alarmowy Wisły Kraków. Chcą głowy Sobolewskiego!

Zupełnie inne nastroje mogą mieć sympatycy "Białej Gwiazdy". Zespół, który miał ponownie walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy, na razie spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Dowodem na to tylko jedna wygrana, dwa remisy i już dwie porażki. Podopiecznym Radosława Sobolewskiego obecnie bliżej do strefy spadkowej.

A skoro mowa o dolnych rejonach tabeli, to wciąż dwa zespoły nie posmakowały jeszcze wygranej. Przedostatnia Stal Rzeszów w pięciu starciach zdobyła tylko punkt - co ciekawe, w Krakowie z Wisłą. Jeszcze gorzej spisuje się Chrobry Głogów, który poniósł komplet porażek.

Skróty ze wszystkich meczów 5. kolejki Fortuna 1 Ligi pokażemy w poniedziałkowym magazynie.

Początek Magazynu Fortuna 1 Ligi od godz. 22:30 w Polsacie Sport, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport