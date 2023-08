Magiera: Nadszedł dzień dzisiejszy, czyli mecz-klucz do spełnienia marzeń…

Analizując drabinkę meczów mistrzostw Europy i znając rozkład sił w europejskiej siatkówce, od dawna było wiadomo, że patrząc na Eurovolley 2023 przez pryzmat medalowych szans i w konsekwencji finałowego weekendu w Brukseli, kluczowym spotkaniem pierwszej części imprezy w Gandawie będzie poniedziałkowy mecz Polska – Serbia. No to cytując klasyka śmiało można powiedzieć, że „nadszedł dzień dzisiejszy”.

Serbia nie ma przed nami żadnych tajemnic, podobnie zresztą jak my przed Serbią. Obydwie ekipy doskonale znają swoje silne i słabsze strony. Odrobinę więcej atutów ze względu na ogranie na najwyższym poziomie i wywalczone trofea mają Serbki, ale wydaje się, że akurat ten fakt będzie miał drugorzędne znaczenie, tym bardziej, że ostatni mecz obu drużyn w tegorocznej edycji Ligi Narodów zakończył się zwycięstwem Polek 3:0. Tak, to prawda, Serbki nie wystąpiły wówczas w Antalyi w optymalnym zestawieniu, i na pewno może to być dla nich okoliczność łagodząca, choć po minie Giovanniego Guidettiego po ostatniej piłce meczu widać tego nie było.

A’ propos Guidettiego. To chyba trener, który prowadząc inne reprezentacje rozegrał najwięcej spotkań przeciwko naszej drużynie. I trochę nas – można powiedzieć – prześladował, bo w ostatnim okresie regularnie nas ogrywał. Raz łatwiej, raz trudniej, czasami w dramatycznych okolicznościach, ale jednak. W latach 2017-2022 poprowadził Turcję przeciwko Polsce w ośmiu spotkaniach i wygrał wszystkie z nich. Podobnie było z reprezentacją Holandii, tylko meczów mniej. Bilans 3:0. Z reprezentacją Niemiec bilans wynosi 2:2. Niekorzystny bilans ma tylko z reprezentacją Bułgarii, kiedy to na początku swojej międzynarodowej kariery dwukrotnie uległ reprezentacji trenera Niemczyka (u którego zresztą terminował), w tym raz na mistrzostwach Europy w Turcji w 2003 roku, w trzecim meczu turnieju. Polki pokonały wówczas Bułgarki 3:2 i otworzyły sobie drogę do strefy medalowej. Teraz, przypominając ten fakt – oczywiście pół żartem, pół serio – warto zauważyć, że Polska zagra trzeci mecz turnieju właśnie przeciwko Guidettiemu.



Reprezentantki Serbii doskonale znają nasze siatkarki także dlatego, że ich duże grono występowało w naszej lidze. Maja Ognjenović ma za sobą występy w Impelu Wrocław i Chemiku Police. W Policach grały także Bianka Busa i Ana Bjelica, która od nowego sezonu reprezentować będzie barwy Budowlanych Łodź. Katarina Lazović z kolei z powodzeniem reprezentowała barwy ŁKS-u Łódź. No i jest jeszcze Jelena Blagojević, która sześć ostatnich lat spędziła w Rzeszowie, a wcześniej przez rok reprezentowała barwy Chemika.



Jelena bardzo się zżyła z naszym krajem, często podkreśla i to bez żadnej kurtuazji, że Polska to jej drugi dom. Świetnie mówi w naszym języku, doskonale czuje „polskie klimaty”, niewykluczone, że po zakończeniu kariery – choć tutaj jest asystentką trenera Guidettiego, to wciąż przecież jest czynną zawodniczką – na stałe zamieszka w Rzeszowie, gdzie jakiś czas temu kupiła mieszkanie i najpewniej w niedalekiej przyszłości złoży wniosek o przyznanie polskiego obywatelstwa. Na razie przy każdej okazji stojąc po drugiej stronie siatki w meczach przeciwko Polsce śpiewa nasz hymn narodowy, a nam służy niezobowiązującą pomocą. Doświadczamy tego na każdym kroku także tutaj w Gandawie, bo mimo, iż reprezentacja Serbii ma swojego oficera prasowego, to właśnie Jelena dba o to, abyśmy mieli dostęp do każdej serbskiej siatkarki, pomogła też w zorganizowaniu wejścia naszej kamery na ostatni trening reprezentacji tego kraju poprzedzający mecz z Polską, co akurat w siatkarskim światku nie jest sprawą taką oczywistą.



Serbki przystępują do meczu z Polską bez żadnych strat. Pewnie wygrały swoje mecze z Ukrainą i Słowenią, ale tak naprawdę trudno coś więcej powiedzieć o ich dyspozycji, bo rywalki nie zrobiły praktycznie nic, aby utrudnić im życie. Polki po zwycięstwie ze Słowenią nieoczekiwanie przegrały jednego seta w meczu z Węgrami, ale raczej nie ma co do tego przywiązywać większej wagi, bo to już taka przypadłość naszej drużyny, że dziwnym trafem z silnymi drużynami gra na równym dobrym poziomie przez całe spotkanie, a z tymi słabszymi zdarzają się jej słabsze momenty. Na dzisiaj trudno wytłumaczyć to zjawisko, w każdym razie dzisiaj po południu nie powinno wystąpić, bo Serbia to absolutny top.



Wołosz kontra Ognjenović, Stysiak kontra Bosković, Różański i Łukasik kontra Uzelac i Busa. Korneluk i Jurczyk kontra Aleksić i Stefanović. Stenzel kontra Jegdić. Wreszcie Lavarini kontra Guidetti. Obaj trenerzy wczoraj spotkali się w strefie mieszanej, gdzie dość długo ze sobą rozmawiali. O czym? Nie wiadomo. W każdym razie obu panom bardzo dopisywał humor. Dzisiaj w znakomitym nastroju rozpocznie wieczór tylko jeden z nich.