Reprezentacja Polski siatkarek do lat 21 może zająć najwyżej dziewiąte miejsce na trwających mistrzostwach świata w Meksyku. Po nieudanej rundzie wstępnej, w której Biało-Czerwone uplasowały się na trzecim miejscu w grupie, podopieczne Jakuba Głuszaka rozpoczynają rywalizację w tzw. rundzie przegranych. Pierwszym rywalem Tajlandia. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Polki zaczęły zmagania w Meksyku od zwycięstwa nad Argentyną 3:0. Jak się później okazało, były to miłe złego początki, ponieważ nasze siatkarki uległy w kolejnym starciu Chinkom 0:3 oraz Serbkom 1:3. To sprawiło, że Biało-Czerwone zajęły trzecie miejsce w grupie i nie awansowały do fazy głównej turnieju.

W rundzie przegranych Polska trafiła do grupy z Argentyną, Egiptem i Tajlandią. W poniedziałkowy wieczór czasu polskiego zmierzymy się z Tajkami, które dotychczas poniosły komplet porażek i wygrały zaledwie seta. Dwie najlepsze ekipy powalczą o miejsca 9-12 na koniec turnieju. Zespoły z trzecich i czwartych miejsc zagrają o pozycje 13-16.

Transmisja meczu Polska U21 - Tajlandia U21 od godz. 19:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport