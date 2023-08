Niepokojące słowa trenera Rakowa. Chodzi o kapitana mistrzów Polski

Raków Częstochowa we wtorek zmierzy się z FC Kopenhagą w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Być może mistrzowie Polski będą musieli poradzić sobie bez swojego kapitana, o czym powiedział Dawid Szwagra, trener częstochowskiej ekipy.

Domowy mecz z Kopenhagą piłkarze Rakowa rozegrają na stadionie Zagłębia Sosnowiec.

- Obiekt robi wrażenie. Zarówno pomieszczenia w środku, jak i stadion - wszystko zostało przemyślane. Murawa jest całkiem dobra. Cieszymy się, że tu zagramy. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze tutaj czuć - przyznał.

ZOBACZ TAKŻE: Dwumecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga w sportowych kanałach Polsatu

Dwumecz z duńską ekipą rozstrzygnie, czy Raków zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, czy będzie musiał zadowolić się rywalizacją w Lidze Europy.

- Zdajemy sobie sprawę z ogromnej szansy. Chcemy podejść do tego z radością z faktu, że gramy w tej rundzie eliminacji. Do stracenia mamy sporo, bo faza grupowa LM to duża rzecz, ale jesteśmy już w fazie grupowej Lidze Europy. Chcemy zagrać ten mecz z dużym entuzjazmem - dodał.

Jak Raków chce zagrać przeciwko ekipie Kamila Grabary i spółki?

- W europejskich pucharach pierwsze spotkanie ma wielkie znaczenie. To są bardzo istotne mecze. Staramy się zawsze przygotować na każdą ewentualność. Można stawiać różne założenia, ale jakość przeciwnika też ma wpływ na to, jakie to będzie spotkanie. Chcemy zagrać u siebie wysoko i z dużą odwagą - zapowiedział.

Co wyróżnia najbliższego rywala Rakowa?

- Wyróżnia ich gra kombinacyjna w trzeciej tercji. Są powtarzalni, często kreują sytuacje poprzez grę środkiem. Każdy zawodnik w ofensywie ma jakość. Chcemy sprawić, żeby nie mieli tylu sytuacji, co w ostatnich meczach - powiedział.

Zoran Arsenić, kapitan Rakowa, zmaga się z drobnym urazem. Jego występ w meczu z Kopenhagą stoi pod znakiem zapytania.

- Ten trening, ten dzień, wtorkowy poranek. Najbliższe 24 godziny będą kluczowe - zdradził.

Czego życzyć trenerowi Szwardze przed najważniejszym meczem w jego karierze?

- Zdrowia dla zawodników. Z resztą sobie poradzimy - zakończył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

We wtorek 22 sierpnia Raków Częstochowa zagra z FC Kopenhaga, a rewanż z mistrzem Danii odbędzie się 30 sierpnia. Wynik tego dwumeczu zdecyduje o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA, a oba spotkania pokażą sportowe kanały Telewizji Polsat.

BS, Polsat Sport