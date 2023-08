Piłkarski talent nie dla reprezentacji Polski? Hiszpania wysłała powołanie!

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii do lat 15 wysłał powołania na zbliżające się zgrupowanie kadry. Wśród wyróżnionych piłkarzy znalazł się m.in. Michał Żuk.

Informację przekazał Albert Roge. Według niego oprócz Żuka powołania mają też otrzymać m.in. Roberto Tomas, Jordi Pesquer, Sergi Mayans, Eloi Gomez, Ebrima Tunkara oraz Gerard Valls.

Sam zainteresowany już jakiś czas temu przyznał, że byłby zainteresowany grą dla hiszpańskiej kadry. Świadczy o tym m.in. komentarz, jaki pozostawił pod zdjęciem Enzo Alvesa (syna Marcelo) w barwach hiszpańskiej reprezentacji. - Mam nadzieję, że kiedyś zagramy razem w tych barwach - napisał.

O nim i jego bracie Miłoszu zrobiło się głośno za sprawą kształcenia się w akademii Barcelony. W pewnym momencie rodzina chłopaków, która przez prawie 20 lat mieszkała w Hiszpanii, zdecydowała się na powrót do Polski, a konkretnie do Szczecina.

Obaj zdążyli już wrócić do Katalonii, a Michał trafił do drużyny Cadete B, a Miłosz - do Infantil A.

Primera convocatoria de la sub-15 de España. Entran los azulgranas Michal Zuk, Roberto Tomás, Jordi Pesquer, Sergi Mayans, Eloi Gomez, Ebrima Tunkara y el guardameta Gerard Valls #FCBMasia pic.twitter.com/IHU3tiCu6S — Albert Rogé (@albert_roge) August 21, 2023

jb, Polsat Sport