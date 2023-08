Do pojedynku Gładkowicza z Walawskim pierwotnie miało dojść w czwartym odcinku telewizyjnego programu Tylko Jeden w marcu 2020 roku. 23-letni i niepokonany wówczas "Clark Kent" (6-0) musiał zbić w ciągu tygodnia kilkanaście kilogramów wagi do limitu 81 kg, ale nie zdołał tego zrobić i w konsekwencji opuścił program. Zastąpił go Paweł Kiełek, który przegrał z "Ledą" (7-4-1) po jednogłośnej decyzji sędziów. Od tego czasu między Gładkowiczem a Walawskim narastał medialny konflikt, dodatkowo podsycany rywalizacją klubową pomiędzy Octopus Łódź a Berserker’s Team.

- To prawda, że były między nami medialne przepychanki. Co się odwlecze, to nie uciecze... On jest dla mnie osobą irytującą. Nie jestem jasnowidzem i nie wiem, jak to wyjdzie, ale zamierzam to potraktować bardziej jak solówkę niż sportowy pojedynek - mówi zmotywowany Walawski, który w tym roku występuje już w kategorii półciężkiej (do 93). Właśnie w tym limicie odbędzie się zaległe starcie z Gładkowiczem.

- Cieszę się, że 22 września będę mógł wyjaśnić i zamknąć ten rozdział w moim życiu. Skończy się to gdybanie i spekulacje na temat naszej niedoszłej walki, która miała się odbyć w programie Tylko Jeden - tłumaczy 27-letni Gładkowicz. - Rywal jest mi obojętny, do każdej walki podchodzę na sportowo, bo tak zostałem wychowany. Uważam jednak, że Piotrek nie będzie w stanie wyjść do walki z chłodną głową. Jestem też przekonany, że nie będzie próbować mnie obalać ze względu na moje umiejętności parterowe oraz jego poprzednie walki. Szykujcie się więc na brutalną wojnę w stójce! - kończy "Clark Kent".

Karta walk gali Babilon MMA 38

Walka wieczoru o tymczasowy pas w wadze półśredniej (do 77 kg):

5 x 5 min – Tymoteusz "Miodożer" Łopaczyk (9-3) vs Marek "Grizzly" Jakimowicz (3-2)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Bartek "Clark Kent" Gładkowicz (9-4) vs Piotr "Leda" Walawski (11-9-1)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sergiusz Zając (3-1) vs Dominik Owsiany (2-3)

Walka K1 w kategorii do 91 kg:

3 x 3 min – Łukasz "Kudłaty" Bartnik vs Paweł "Mular" Mularczyk

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Błażej Majdan (4-4) vs Bartek Stawinoga (1-1)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Krystian Szczęsny (2-2) vs Adrian Żak (1-2)

Informacja prasowa