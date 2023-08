Rangers - PSV to jeden z najciekawszych dwumeczów w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kto będzie bliżej awansu do fazy grupowej? Relacja i wynik na żywo z meczu Rangers - PSV od 21:00 na Polsatsport.pl.

Zarówno liga szkocka, jak i holenderska zdążyły już wystartować. Po dwóch seriach gier piłkarze Rangers mają na koncie tylko trzy punkty po ograniu Livingston 4:0. W pierwszej kolejce przegrali jednak z Kilmarnock 0:1, co było sporą niespodzianką.



Zobacz także: PSV Eindhoven pozyskało piłkarza Barcelony. To reprezentant kraju

Z kolei w poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, Szkoci wyeliminowali szwajcarskie Servette. Najpierw wygrali przed własną publicznością 2:1, a następnie zremisowali 1:1 na wyjeździe.

Lepiej radzi sobie PSV. Holendrzy po dwóch kolejkach ligowych mają na koncie komplet punktów, a o ich sile przekonali się gracze Utrechtu i Vitesse. Z kolei w eliminacjach Ligi Mistrzów PSV łatwo ograło Sturm Graz (4:1 u siebie oraz 3:1 na wyjeździe).

Co ciekawe, oba zespoły spotkały się również w zeszłym roku na tym samym etapie. W Szkocji padł remis 2:2, a w Eindhoven lepsi okazali się Rangersi, wygrywając 1:0. I to właśnie oni awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Jak będzie w tym roku?

jb, Polsat Sport