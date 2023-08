Medaliści igrzysk europejskich na Wasiakowski Fight Night. Czeka nas nowa formuła walki

Klub Gryf Wejherowo przy współpracy z Tuco Promotions przygotował fanom sportów walki absolutny przekrój formuł uderzanych i nie tylko. 13 października na gali Wasiakowski Fight Night zobaczymy m.in. pojedynki w K1, muay thai czy cage boxingu. Dodatkowo zawodnicy będą występowali w małych rękawicach, co zapewni jeszcze większe emocje. Każdy cios będzie mógł zakończyć walkę, zatem śmiało można liczyć na efektowne nokauty.

ZOBACZ TAKŻE: UFC 292: Wyniki i skróty walk



Po raz pierwszy na telewizyjnych antenach Polsatu będziemy mogli zobaczyć walkę muay thai w małych rękawicach. Do ringu wejdzie jedna z największych gwiazd tej dyscypliny w Polsce. Oskar Siegert, bo o nim mowa w tym roku wywalczył srebrny medal podczas rozgrywanych w Krakowie igrzysk europejskich. Lista sukcesów zawodnika z Bydgoszczy jest dużo dłuższa. Ma on w swoim dorobku m.in. wicemistrzostwo Europy, wiele złotych medali mistrzostw Polski w K1 i muay thai czy też brązowy medal mistrzostw świata 2022 w muay thai.



Jedynym problemem Siegerta są rywale, a raczej ich brak, gdyż kilku odmówiło starcia z "Sugarboyem".



- Najpierw przyjmują walki, później coś wypada. Nie chcę dociekać, bo są różne sytuacje. Może mnie omijają - powiedział 28-latek.



Ostatecznie przeciwnikiem Siegerta będzie Italo "Cyborg" Julio. To sześciokrotny mistrz Brazylii w muay thai, co ciekawe z wyższej kategorii, jednak to nie stanowi dla Polaka żadnej przeszkody. Zawodnik z "Kraju Kawy" w swojej zawodowej karierze stoczył 67 walk, wygrał aż 58.



- Dostosuję się do jego kategorii. Nie wygląda na to, żeby był słaby i bardzo dobrze. To będzie mocna bitka. Niech pięści, nogi oraz umiejętności zadecydują. Co do małych rękawic, biłem się już w nich i nie było problemu. Walka będzie bardzo efektowna, bo trzeba liczyć się z każdym ciosem - dodał Siegert.



W nowej formule zobaczymy uznanego polskiego pięściarza, Konrada Kozłowskiego. Niepokonany na zawodowych ringach (7 wygranych) zawodnik zmieni duże rękawice na małe i spróbuje swoich sił w spektakularnym cage boxingu. Formuła ta już nie raz cieszyła kibiców swoją widowiskowością, czego najlepszym przykładem jest prawdziwa wojna, jaką stoczyli Artur Gierczak i Filip Bątkowski w maju 2023 roku.



- Pomysł na małe rękawice zrodził się z propozycji i pomysłu mojego menadżera Tomasza Turkowskiego. Tomek zaproponował mi walkę w tej formule, walkę zaakceptowałem bez zastanowienia. Cieszę się, że mam okazję zawalczyć w nadchodzącym evencie i pokazać się po tak długiej nieobecności przed publicznością - stwierdził Kozłowski.



Zawodnik urodzony w Koszalinie znany jest z walk w boksie zawodowym, ale należy pamiętać, że to niezwykle doświadczony pięściarz amatorski. W boksie olimpijskim ma na swoim koncie ponad 160 stoczonych pojedynków! Jeśli chodzi o sukcesy, to może się on pochwalić kilkoma medalami mistrzostw Polski juniorów, brązowym krążkiem z mistrzostw Europy juniorów czy też złotami Pucharu Polski kadetów. Teraz przyszedł czas na nieco zmienioną formułę sportu, który uprawia od małego. Rywal Kozłowskiego zostanie ogłoszony niedługo. Możemy jedynie zdradzić, że to bardzo utytułowany zawodnik mający na koncie m.in. mistrzostwo Polski i Europy, ale wywodzący się z nieco innej dyscypliny niż koszalinianin.



- Mniejsze rękawice na pewno dostarczą więcej emocji, ponieważ walka będzie bardziej widowiskowa i krwawa, czyli to co ludzie lubią najbardziej. Ja dam z siebie 200% i na pewno dostarczę mnóstwo emocji widzom - zakończył Kozłowski.



Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Michała Krupy z Adrianem Gunią. Dwóch młodych, niezwykle uzdolnionych zawodników sportów uderzanych. Panowie zawalczą w formule K1 w małych rękawicach. Krupa w przeszłości występował na galach KFN czy też Madness Cage Fighting. Z kolei Gunia to zawodnik, któremu już wróży się wielką karierę.



Na gali nie zabraknie także walk kobiet. Świeżo upieczona srebrna medalistka igrzysk europejskich 2023, Roksana Dargiel stanie naprzeciwko utytułowanej Klary Strnadovej. Dargiel ma na swoim koncie mistrzostwo świata i Europy WAKO w K1, siedem mistrzostw Polski w kickboxingu, a także złoto na mistrzostwach kraju w muay thai. Jej dorobek medalowy robi wrażenie, jednak w pojedynku z bardzo groźną Czeszką nie będzie faworytką. Pojedynek został zakontraktowany w formule muay thai w małych rękawicach.

W październiku zobaczymy również w ringu córkę organizatora Oliwię Wasiakowską. Młoda zawodniczka jest dwukrotną mistrzynią Polski, a pod koniec lipca wywalczyła w Rumunii brąz mistrzostw Europy.



- Chcemy zainteresować kibiców z różnych środowisk, dlatego też postawiliśmy na kilka formuł. Dodatkowo małe rękawice, które mam nadzieję przyniosą nam wiele pięknych nokautów. Nowością jest oczywiście muay thai, które w telewizji ogląda się bardzo rzadko, w Polsce praktycznie w ogóle. Nie zabraknie również tak bliskiego mojemu sercu pięściarstwa. Na tej gali każdy znajdzie coś dla siebie - powiedział organizator Wojciech Wasiakowski.



Różnorodne formuły, utytułowani zawodnicy i zawodniczki, to wszystko zwiastuje naprawdę duże emocje. Gala Wasiakowski Fight Night odbędzie się 13 października. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Informacja prasowa