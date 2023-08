Niecodzienna sytuacja! Polska libero zdobyła punkt atakiem z drugiej linii (WIDEO)

Sytuacja miała miejsce przy stanie 7:6 w trzecim secie. Polskie siatkarki miały kłopoty w tej akcji, ale sytuacje uratowało przebicie libero, które zaskoczyło przeciwniczki.

– Zdarzało się, że libero zdobywały punkty, ale że atakiem z drugiej linii, to pierwszy raz widziałem. Proszę Marii przyznać punkt, choć w statystykach to pewnie nie będzie zapisane – powiedział komentujący to spotkanie Marek Magiera.

– To był impuls. Zrobiłam to wszystko na "flow" i cieszę się, że to był punkt – przyznała po meczu Maria Stenzel.



Jak Maria Stenzel zdobyła punkt? Zobacz w materiale wideo:





RM, Polsat Sport