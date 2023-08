Anita Włodarczyk nie wystąpi w finale!

Minimum zawodów wynosiło 73 metry. Włodarczyk jednak nie zbliżyła się do tego wyniku, gdyż w najlepszej próbie uzyskała 71,17 metra. To wystarczyło tylko do 13. miejsca, czyli... pierwszego, które nie dawało kwalifikacji do finału. Polka przegrała awans o osiem centymetrów, bo 71,25 rzuciła Dunka Katrine Koch Jacobsen.



W finale będziemy mieli jedną Polkę. Awans wywalczyła Malwina Kopron, która uzyskała 72,35, co jest jej najlepszym wynikiem w sezonie. Kwalifikacje zakończyła na ósmym miejscu. Z kolei Aleksandra Śmiech rzuciła 69,76 i zajęła 19. miejsce.

Kwalifikacje wygrała Azerka Hanna Skydan. Do finału nie awansowała za to Brooke Andersen, która broniła tytułu mistrzyni świata.

Wyniki kwalifikacji:

1. Hanna Skydan (Azerbejdżan) - 77,10

2. DeAnna Price (USA) - 76,25

3. Silja Kosonen (Finlandia) - 74,19

4. Camryn Rogers (Kanada) - 73,95

5. Bianca Florentina Ghelber (Rumunia) - 73,67

6. Sara Fantini (Włochy) - 73,28

7. Jie Zhao (Chiny) - 73,23

8. Janee Kassanavoid (USA) - 72,70

9. Malwina Kopron (Polska) - 72,35

10. Zheng Wang (Chiny) - 71,93

11. Anna Purchase (Wielka Brytania) - 71,31

12. Katrine Koch Jacobsen (Dania) - 71,25

13. Anita Włodarczyk - 71,17

19. Aleksandra Śmiech - 69,76

jb, PAP