Co dręczy reprezentację Polski siatkarek? Magdalena Stysiak wyjaśnia

Atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak w rozmowie przeprowadzonej po meczu Polska - Belgia zdradziła, co obecnie najmocniej dręczy polskie siatkarki. Nie zabrakło również kilku ciepłych słów skierowanych do belgijskich zawodniczek.

- Powiedzmy sobie szczerze - to nie był najładniejszy mecz w naszym wykonaniu. Zagrałyśmy fajnie, wiedziałyśmy, że zespół Belgii się postawi... Tak właśnie zrobił, grał w końcu przed własną publicznością. Mają dobre zawodniczki. To nie było wcale tak, że wyjdziemy i będzie szybki mecz. Musiałyśmy pokazać kawał dobrej siatkówki, żeby powalczyć i to jest najważniejsze - podsumowała wtorkowe starcie 22-letnia atakująca.

ZOBACZ TAKŻE: Niecodzienna sytuacja! Polska libero zdobyła punkt atakiem z drugiej linii (WIDEO)

Stysiak w swojej wypowiedzi doceniła również klasę reprezentacji Belgii.

- Do zespołu z Belgii mam zawsze wielki szacunek. Naprawdę grają świetnie, grają drużynowo. I tak właśnie z nami zagrały. U nas też wszystkie zawodniczki dodały trochę od siebie i to jest fajne - powiedziała.

Zawodniczka, która od nowego sezonu przywdziewać będzie barwy tureckiego Fenerbahce Stambuł, zdiagnozowała największą jej zdaniem zmorę polskiej drużyny narodowej.

- Błędy własne to najgorsze, co nas teraz dręczy. Co do zagrywki - mamy pozwolenie od trenera i wiemy, że możemy ryzykować. Przebijanie piłki "od dołu" nic nam nie pomoże. Jest tak zwany "ryzyk-fizyk". Musimy ograniczyć błędy i skupić się na swojej grze, może pograć czasami z blokiem. Używać taktycznie głowy, a nie "z zamkniętymi oczami" przed siebie. Na pewno wyciągniemy z tego wnioski. Jest dużo tych błędów, ale będzie lepiej - obiecała Stysiak.