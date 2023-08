Dobre występy Głazunowa i Iskrzyckiej na mistrzostwach świata w kajakarstwie

Kanadyjkarz Wiktor Głazunow wygrał przedbieg olimpijskiej konkurencji C1 1000 m i awansował do półfinału mistrzostw świata, które w środę rozpoczęły się w Duisburgu. Zwycięstwo zanotowała kajakarka Justyna Iskrzycka w K1 1000 m.

Regaty w Niemczech są główną kwalifikacją olimpijską i też głównym celem uczestników. Polska reprezentacja udanie rozpoczęła zawody - w przedpołudniowej sesji czwórka w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto wygrała swój przedbieg na 500 m i awansowała do finału. A to jednocześnie oznacza, że podopieczne Tomasz Kryka zapewniły sobie przepustki do Paryża, bowiem w rywalizacji czwórek, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, prawo startu na igrzyskach wywalczy 10 najlepszych osad.

Inne konkurencje olimpijskie są jednak mocno obsadzone i nie ma możliwości bezpośredniego awansu do finału A. Dlatego też zawodnicy czasami oszczędzają siły i "pilnują" miejsca gwarantującego udział w półfinale. Kanadyjkarz Wiktor Głazunow nie oglądał się jednak na rywali i w efektownym stylu wygrał przedbieg w jedynce na 1000 m. Kanadyjkowa dwójka kobiet w Duisburgu startuje w innym składzie niż podczas wcześniejszych zawodów w tym roku. Do Sylwii Szczerbińskiej dołączyła Katarzyna Szperkiewicz, które finiszowały na drugiej pozycji, tracąc niespełna dwie sekundy do Hiszpanek i wystąpią w półfinale. Z kolei kajakarka Katarzyna Kołodziejczyk w jedynce na 500 m uplasowała się na trzecim miejscu za utytułowaną Portugalką Teresą Portelą (straciła do niej blisko trzy sekundy) oraz Chorwatką Anamarią Govorcinovic. Zawodniczka Zawiszy Bydgoszcz wystąpi w półfinale. Niezwykle trudne zadanie czeka Rafała Rosolskiego, startującego w jedynce na 1000 m. Tu stawka jest niezwykle silna, a w środę rozegrano aż siedem przedbiegów. Kajakarz klubu Dojlidy Białystok stanął na wysokości zadania i zajął drugą lokatę. W czwartek będzie musiał powtórzyć ten wynik w półfinale, by zachować szansę na kwalifikację olimpijską. W konkurencjach nieolimpijskich kajakarz Jakub Michalski w wyścigu eliminacyjnym zajął trzecie miejsce w K1 na 200 m i wystąpi w półfinale, podobnie jak kanadyjkarze Kacper Sieradzan i Adrian Kłos, którzy w dwójce na 1000 m finiszowali na trzeciej pozycji. Brązowa medalistka IO w Tokio Justyna Iskrzycka w Duisburgu startuje w jedynce na 1000 m. Kajakarka AZS AWF Katowice wygrała swój eliminacyjny wyścig i zapewniła sobie start w sobotnim finale. Mistrzostwa świata w Duisburgu potrwają do niedzieli.

mtu, PAP