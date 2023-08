Kolejna szansa medalowa w Budapeszcie. Kaczmarek pobiegnie w finale

Kaczmarek w poniedziałek uzyskała drugi wynik w karierze - 49,50 i był to najlepszy czas półfinałów. Jej głównymi konkurentami w finale będą Marileidy Paulino z Dominikany i Sada Williams z Barbadosu.

ZOBACZ TAKŻE: Dziesiąte miejsce Polaka w skoku wzwyż na mistrzostwach świata

Chciałam zmęczyć swoje potencjalne rywalki. Mam nadzieję, że wytrzymam i będę w stanie powtórzyć to w finale - oznajmiła Kaczmarek po biegu półfinałowym.

We wtorek Skrzyszowska przebiegła 100 m ppł w 12,65 i zajęła 10. miejsce w eliminacjach.

- Powalczę o finał, ale będzie o to bardzo trudno. Postaram się pobić rekord życiowy i zobaczę co mi to da - powiedziała płotkarka.

W środę do rywalizacji przystąpią tyczkarze: Piotr Lisek, Robert Sobera i Paweł Wojciechowski. Na 800 m pobiegną Margarita Koczanowa, Angelika Sarna i Anna Wielgosz, na 200 m - Kryscina Cimianauska, Malwina Kotwiła i Albert Komański, a na 3000 m z przeszkodami siostry Alicja i Aneta Konieczek. Adrianna Laskowska zaprezentuje się w eliminacjach trójskoku.

JŻ, PAP