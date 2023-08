Polski siatkarz znalazł nowy klub! Zagra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jakub Ziobrowski, który ostatnio występował w Alanya Belediyespor, zmieni klub. Polak przeniesie się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie będzie reprezentować zespół Al-Jazira.

Ziobrowski przez wiele lat grał w polskich ligach. Atakujący występował między innymi w takich zespołach jak: Cerrad Czarni Radom, LUK Politechnika Lublin czy Cerrad Czarni Radom. W połowie października 2022 roku na krótko dołączył do Cuprum Lubin, jednak jego kontrakt wygasł już w listopadzie tego samego roku.

Później Ziobrowski przeniósł się do ekipy Alanya BelediyeSpor, która występowała na drugim najwyższym poziomie rozgrywkowym w Turcji. Z klubem z Alanyi udało mu się awansować do tureckiej ekstraklasy. Mimo to włodarze tego zespołu postanowili nie przedłużać umowy z polskim siatkarzem.

– Klub nie podjął ze mną rozmów, jeśli chodzi o przedłużenie umowy, więc podejrzewam, że nie byli zainteresowani - powiedział Ziobrowski w wywiadzie dla Strefy Siatkówki.

W tej samej rozmowie atakujący zdradził, który klub będzie teraz reprezentował. W nadchodzącym sezonie będzie zawodnikiem zespołu Al-Jazira ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

AA, Polsat Sport