PSG znalazło następcę Neymara. Zostało niewiele czasu na negocjacje

PSG to klub o nieograniczonych wręcz możliwościach finansowych. Pomimo tego nie jest on w stanie wygrać Ligi Mistrzów, co od lat jest celem katarskich właścicieli. Próbowano już najróżniejszych rozwiązań - włącznie z utworzeniem fantastycznego tercetu Messi-Neymar-Mbappe. Nawet to nie przyniosło efektu.

Teraz z tercetu pozostały tylko wspomnienia. Argentyńczyk przeniósł się do Interu Miami, a Brazylijczyk wybrał ofertę Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. W Paryżu wciąż jest Mbappe, który jednak ma być mocno kuszony przez Real Madryt.

Tymczasem działacze mistrzów Francji starają się wzmocnić kadrę. Według informacji "La Gazzetta dello Sport” i "Tuttosport” wytypowali oni następcę Neymara. Ma nim zostać Federico Chiesa. Włoski skrzydłowy występuje w Juventusie, do którego w 2020 roku przeniósł się z Fiorentiny.

"Stara Dama" wycenia swojego gracza na mniej więcej 60 milionów euro. PSG musi się pospieszyć, jeśli chce sfinalizować transfer jeszcze tego lata. Wrzesień - i zamknięcie okienka - coraz bliżej.

JŻ, Polsat Sport