Szwarga nie traci wiary w awans. Wskazuje, co będzie kluczowe w rewanżu

Raków Częstochowa we wtorek zagrał pierwszy rundy play-off eliminacji Ligi Mistrzów. Częstochowianie przegrali 0:1 z FC Kopenhaga. Mimo porażki z gry swojego zespołu był zadowolony trener częstochowian Dawid Szwarga, który przyznał, że Raków zasłużył na co najmniej jednego gola w tym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Fran Tudor: Dominowaliśmy przez większość meczu. Zostaje żal

- Jesteśmy zadowoleni z tego spotkania, z naszego nastawienia, z naszej organizacji gry, z tego, jak się przeciwstawiliśmy zespołowi z Kopenhagi. To był mecz, w którym powinniśmy strzelić przynajmniej jednego gola, ale przed nami jest jeszcze rewanż - stwierdził Szwarga.

Zwrócił uwagę, że Duńczycy mieli problem ze stwarzaniem stuprocentowych sytuacji.

- Gdy gra się z zespołem, który mierzył się w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie, myślę, że trzeba sprawić, kto w Europie doprowadził do takiej sytuacji, jak my dzisiaj, że Kopenhaga nie miała sytuacji stuprocentowej - powiedział.

Szkoleniowiec częstochowskiego zespołu przyznał, że FC Kopenhaga czekała na błędy jego zespołu.

- To był intensywny mecz pod względem taktycznym. Oni czekali na naszą stratę w środku boiska, aby nas skontrować. Nie narzucali od razu wysokiej intensywności w obronie wysokiej. Mocno zamykali środek boiska, przez co nie mogli do końca założyć pressingu, ale mieliśmy problemy, aby wejść środkiem - uważa Szwarga.

Zdaniem szkoleniowca, jeżeli Raków powtórzy grę z Sosnowca, sprawa walki o Ligę Mistrzów będzie ciągle otwarta.

- Byliśmy przy piłce, potrafiliśmy zepchnąć nisko rywala, wejść na ich połowę, mieliśmy dużo dośrodkowań, natomiast brakowało błysku, który był w poprzednich meczach. Jestem spokojny, bo jeśli powtórzymy taki mecz pod względem organizacji gry, nastawienia, gry w wysokiej obronie, to wierzę w to, że zawodnicy wykażą się błyskiem i dzięki swoim umiejętnościom strzelimy tam gole - dodał.

Rewanż w stolicy Danii odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 21:00.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PSZ, Polsat Sport