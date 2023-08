Zagadkowe zaginięcie piłkarza. Podpisał kontrakt i zniknął

W czwartek 10 sierpnia HNK Gorica podpisała kontrakt z nowym zawodnikiem. Abdullah Hameed został zaprezentowany w drużynie występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej w Chorwacji. Irakijczyk wcześniej występował w węgierskim Zalaegerszegu, więc udał się do Budapesztu, by zabrać swoje rzeczy.

Po spakowaniu się Hameed wyruszył w drogę do Chorwacji. Wykonał telefon do swojego menedżera, a następnie słuch po nim zaginął. W związku z brakiem kontaktu z zawodnikiem, klub z Velikiej Goricy postanowił zgłosić zaginięcie. Węgierska policja odnalazła opuszczony samochód Irakijczyka, co może wskazywać na porwanie.

Hameed większość swojej kariery spędził w Szwecji, ale miał również epizody w Austrii i Słowenii. HNK Gorica od pięciu sezonów występuje w chorwackiej pierwszej lidze.

IM, Polsat Sport