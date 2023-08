Ancelotti postawił sprawę jasno. Chodzi o transfer Mbappe

Przejście mistrza świata 2018 i wicemistrza z 2022, któremu za niespełna rok kończy się kontrakt z PSG, do ekipy "Królewskich" miało być największym wydarzeniem na rynku transferowym tego lata. Obecnie wszystko jednak wskazuje na to, że - przynajmniej na razie - do tego ruchu nie dojdzie.

Zapytany przez dziennikarzy o możliwe sprowadzenie teraz Mbappe, Ancelotti odpowiedział w czwartek, że "nie".

- Wykluczam to w 100 procentach. Myślę, że nasz skład jest już zamknięty, a zawodnicy myślą o naszym sezonie - podkreślił szkoleniowiec.

Ancelotti dodał, że jest mało prawdopodobne, aby Real przeprowadził jeszcze jakiekolwiek transfery w bieżącym oknie, które kończy się 1 września.

Prawie trzy tygodnie dłużej będzie trwać okres transferowy w Arabii Saudyjskiej. Kluby z tego kraju masowo pozyskują świetnych piłkarzy z lig europejskich, jednak trener Realu nie obawia się ewentualnego osłabienia kadry swojego zespołu.

- Ktoś może zmienić zdanie, ale ja się tego nie boję – przyznał Ancelotti.

Po dwóch kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy Real, wicemistrz z poprzedniego sezonu, jest liderem z kompletem punktów. W piątkowy wieczór zagra na wyjeździe z Celtą Vigo.

JŻ, PAP