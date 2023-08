W czwartek odbędzie się ceremonia ważenia przed galą FEN 49 w Mrągowie. W walce wieczoru dojdzie do starcia Adriana Zielińskiego z Kamilem Kraską. Transmisja z ceremonii ważenia przed FEN 49 w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Obaj zawodnicy w zeszłym roku byli pretendentami do pasa wagi półśredniej. Obaj musieli jednak uznać wyższość Cezarego Oleksiejczuka. W kolejnych walkach obaj pokonali swoich rywali. Zieliński na pełnym dystansie Maksima Grabovicha, Kraska był lepszy od Leandro Barbosę.

Karta główna:

77,1 kg: Adrian Zieliński (23-12) vs. Kamil Kraska (9-2)

93,0 kg: Bartosz Szewczyk (5-2-1) vs. Cristian Macedo (11-7)

61,2 kg: Piotr Kamiński (6-4) vs. Vitaliy Yakimenko (5-1)

120,2 kg: Damian Bujkowski (2-2) vs. Robert Maruszak (3-2)

83,9 kg: Mateusz Sosnowski (4-1) vs. Tobiasz Lewandowski (2-3)

85,0 kg: Karol Łasiewicki vs. Patryk Szyszko – walka w formule K-1

Karta wstępna:

70,3 kg: Hubert Sulewski (4-3-1) vs. Dawid Borzęcki (3-1)

93,0 kg: Adam Kowalski (0-0) vs. Jakub Owczarek (2-0)

65,8 kg: Julia Żelazek vs. Dominika Chrzyptowicz – walka na zasadach semi-pro



Transmisja z ceremonii ważenia przed FEN 49 w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

psz, Polsat Sport