Ta sytuacja w meczu polskich siatkarek wywołała burzę! "Kontrowersja? To jest błąd sędziów!"

Sytuacja miała miejsce w drugim secie, przy stanie 14:17. Zaatakowała Olivia Różański, a piłkę po jej ataku zatrzymał nogą trener reprezentacji Ukrainy Ivan Petkov.

Zobacz także: Niecodzienna sytuacja! Polska libero zdobyła punkt atakiem z drugiej linii (WIDEO)

Polki twierdziły, że szkoleniowiec dotknął piłki w momencie, gdy były jeszcze szanse, że wpadnie ona w boisko. Sugerowano powtórzenie tej akcji. Po weryfikacji wideo sędziowie nie zmienili jednak zdania i uznali, że ingerencja trenera nie miała wpływu na losy akcji.



Sytuacja w materiale wideo:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Innego zdania był w pomeczowej analizie Jakub Bednaruk.

– Dla mnie ten ruch to jest wpływ na grę. Gdyby nie wystawił nogi, to być może dziewczyna, która stała w obronie i miała nogę za linią, dostałaby piłką w stopę. Gdzie tu kontrowersja? Moim zdaniem to jest błąd sędziów – powiedział ekspert Polsatu Sport.

Analiza Jakuba Bednaruka w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport