Kanadyjkarki Sylwia Szczerbińska i Katarzyna Szperkiewicz zajęły trzecie miejsce w półfinale olimpijskiej konkurencji C2 500 m i awansowały do finału mistrzostw świata rozgrywanych w Duisburgu. O medal powalczy także kanadyjkarz Wiktor Głazunow w jedynce na 1000 m.

Szczerbińska i Szperkiewicz awansując do najlepszej dziewiątki mistrzostw świata są blisko uzyskania przepustek do Paryża. Regaty w Duisburgu są bowiem główną kwalifikacją olimpijską. W konkurencji C2 500 m prawo startu na igrzyskach uzyska osiem najlepszych osad, a więc Polki muszą wyprzedzić tylko jedną. Wbrew pozorom, nie będzie to łatwe zadanie, bowiem w finale A popłyną załogi, które w tym roku zdobywały medale Igrzysk Europejskich lub stały na podium Pucharu Świata.

O start w igrzyskach walczy także Głazunow, który w swoim wyścigu półfinałowym w jedynce na 1000 m zajął drugą lokatę, przegrywając z utytułowanym Rumunem Catalinem Chirilą. W tej konkurencji tylko pięciu najlepszych kanadyjkarzy uzyska kwalifikację. Jeśli jednak w tym gronie będzie zawodnik lub zawodnicy, który wywalczyli przepustki olimpijskie na dwójce, to kolejni reprezentanci otrzymają kwalifikację.

Nie powiodło się natomiast kajakarzowi Rafałowi Rosolskiemu, uczestnikowi igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. W jedynce na 1000 m zawodnik UKS Dojlidy Białystok był piąty i wystartuje tylko w finale B, co przekreśla szansę na uzyskanie kwalifikacji. O nią Rosolski lub inny reprezentant Polski będzie mógł powalczyć w kontynentalnych regatach kwalifikacyjnych w przyszłym roku.

Kajakarka Katarzyna Kołodziejczyk także była piąta w biegu półfinałowym K1 500 m i podobnie jak Rosolski wystąpi w finale B, czyli powalczy o lokaty 10-18.

W nieolimpijskich konkurencjach kanadyjkarze Kacper Sieradzan i Adrian Kłos finiszowali na drugiej pozycji w półfinale i w sobotę powalczą o medal. Z kolei Jakub Michalski był szósty w półfinale jedynek na 200 m i wystartuje w finale B.

Na piątek zaplanowano pierwsze wyścigi finałowe. O medal powalczy kobieca czwórka (Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto), która ma już zapewnioną kwalifikację olimpijską.

MC, PAP