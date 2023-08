Niesamowite sceny na MŚ! Oświadczył się zawodniczce (ZDJĘCIA)

Do niesamowitych scen doszło podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Na mecie chodu na 35 km byliśmy bowiem świadkami... zaręczyn.

Dominik Cerny poprosił o rękę Hanę Burzalovą. Słowak zakończył zmagania wśród mężczyzn na 19. lokacie, z kolei jego wybranka była 28. wśród kobiet. To, co wydarzyło się później, z pewnością zapamiętają do końca życia.

Cerny w pewnym momencie uklęknął i wyjął pierścionek zaręczynowy. Zbliżająca się do mety Burzalova była kompletnie zaskoczona, ale oczywiście powiedziała "tak".

Hiszpan Alvaro Martin wygrał chód na 35 km w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Srebro wywalczył Ekwadorczyk Brian Daniel Pintado, a brąz Japończyk Masatora Kawano. Jakub Jelonek zajął 26. miejsce. Artur Brzozowski został zdyskwalifikowany, a Dawid Tomala zszedł z trasy.

Z kolei wśród kobiet wygrała Hiszpanka Maria Perez. Srebrny medal zdobyła Peruwianka Kimberly Garcia Leon, a brąz wywalczyła Greczynka Antigoni Ntrismpioti. Olga Chojecka była ósma, zaś Agnieszka Ellward 18.

BS, Polsat Sport