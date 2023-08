Polski hokej wraca do elity. Wsparcie PKOl i MSiT

- To z pewnością kluczowa decyzja dla Polskiego Hokeja na Lodzie i nie podjąłbym jej jako szef resortu bez pewności, że ten proces zakończy się pomyślnie. Rozmowy o pomocy związkowi w restrukturyzacji finansowej podjęliśmy z Prezesem PKOl, Radosławem Piesiewiczem, który przedstawił realny plan zaangażowania PKOl w pomoc związkowi w wyjściu na prostą – powiedział Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

- Tuż po wyborze na Prezesa PKOl postawiłem sobie za cel, by pomóc PZHL w pozyskaniu takiego wsparcia i takich środków, by rozwiązać problem istniejących wciąż wierzytelności tego Związku. Oczywiście trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie będzie to łatwy proces i jeszcze długa droga przed nami. Ważne jest jednak to, że dziś Minister Kamil Bortniczuk dał zielone światło i jestem przekonany, że dzięki dobremu zarządzaniu Prezesa Mirosława Minkiny hokej odzyska należne miejsce w elicie polskiego sportu – podsumował Prezes Radosław Piesiewicz.



Przez ostatnich pięć lat środki przeznaczane na przygotowania reprezentacji Polski w hokeju na lodzie były i są przekazywane i rozliczane przez PKOl, ze względu na formalny brak możliwości bezpośredniego pozyskania takiego finansowania przez PZHL. Kierunkowa decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki o umorzeniu odsetek i rozłożeniu na raty zaległości wobec budżetu pozwoli PZHL na wywiązanie się z obowiązku zwrotu dotacji a docelowo pozwoli na przywrócenie standardowej ścieżki finansowania polskiego hokeja tj. wprost poprzez Związek.



- Chciałem bardzo podziękować Panu Ministrowi Bortniczukowi i Prezesowi Piesiewiczowi, bo ta decyzja pozwoli nam na normalne funkcjonowanie. Do tej pory byliśmy formalnie ubezwłasnowolnieni, mamy świadomość, ze jeszcze ciężka praca przed nami, ale jestem pełen optymizmu, że proces ten zakończymy sukcesem – podsumował Prezes PZHL Mirosław Minkina.



W ostatnim czasie Polski Hokej na Lodzie, dzięki wsparciu PKOl w ramach nowego systemu finansowania polskiego sportu, pozyskał sponsora – Tauron Polska Energia SA.

Informacja prasowa