Przełom w sprawie konfliktu w reprezentacji Polski. Jest decyzja prokuratury!

Przypomnijmy: w lipcu tego roku adwokat Grzegorza Krychowiaka zaatakował lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego, oskarżając go o oszustwo i przejęcie wspólnego biznesu (kliniki medycznej). Chodziło o sprzedaż 100 procent udziałów w spółce Tadeuszowi Fajferowi za 5 tysięcy złotych, które jeszcze tego samego dnia za taką samą kwotę odkupił dr Jaroszewski wraz z Pawłem Bambrem.

ZOBACZ TAKŻE: Grzegorz Krychowiak przemówił! Mocne słowa w stronę Fernando Santosa

Jaroszewski odniósł się do doniesień na temat konfliktu z Grzegorzem Krychowiakiem i jego bratem, zapewniając w rozmowie z Polsatem Sport, że... to on jest w tym zamieszaniu ofiarą.

- Nie oszukałem, a zostałem oszukany. Konflikt z braćmi Krychowiakami miałem od zeszłego roku, gdy zacząłem z moim wspólnikiem zauważać nieprawidłowości w spółce - powiedział Polsatowi Sport Jaroszewski.

Jak podaje Sport Interia, prokuratura podjęła już decyzję w tej sprawie, odmawiając wszczęcia śledztwa i uznając zarzuty braci Krychowiaków za bezpodstawne. Jak zaznaczono w postanowieniu, przyczyną takiej decyzji był fakt, "iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

"W okolicznościach przedmiotowej sprawy brak jest podstaw do przyjęcia, iż doszło do realizacji znamion czynu zabronionego z art. 296 § 2 i 3 k.k., gdyż brak jest dowodów na to, że doszło do wyrządzenia Spółce Medklinika Inwestycje Sp. z o.o. znacznej szkody majątkowej a tym bardziej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, która miałaby powstać poprzez sprzedaż 100% udziałów spółki Medklinika Sp. z o.o. początkowo Tadeuszowi Fajfer, a następnie Jackowi Jaroszewskiemu i Pawłowi Bamberowi" - poinformowała Sport Interię prokuratura.

Uroczyste otwarcie wspólnej kliniki doktora Jacka Jaroszewskiego i braci Krychowiaków nastąpiło w styczniu 2022 roku. Półtora roku później biznes, który miał przynosić wszystkim korzyści, stał się przedmiotem ostrego sporu z milionami złotych w tle...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RI, Polsat Sport