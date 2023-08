FEN 49: Karta walk

Zieliński i Kraska to dwóch czołowych zawodników kategorii półśredniej w FEN. Obaj mają za sobą walki mistrzowskie, które kończyły się porażkami z obecnym mistrzem Cezarym Oleksiejczukiem.





Zobaczymy także powracającego po remisie z Łukaszem Klingerem Bartosza Szewczyka. W Mrągowie miało dojść do rewanżu, ale Klinger wypadł z powodu kontuzji. W jego miejsce wskoczył Cristian Macedo, który rok temu przegrał na gali Babilon MMA z Łukaszem Sudolskim.



Karta główna:

77,1 kg: Adrian Zieliński (23-12) vs. Kamil Kraska (9-2)

93,0 kg: Bartosz Szewczyk (5-2-1) vs. Cristian Macedo (11-7)

61,2 kg: Piotr Kamiński (6-4) vs. Vitaliy Yakimenko (5-1)

120,2 kg: Damian Bujkowski (2-2) vs. Robert Maruszak (3-2)

83,9 kg: Mateusz Sosnowski (4-1) vs. Tobiasz Lewandowski (2-3)

85,0 kg: Karol Łasiewicki vs. Patryk Szyszko – walka w formule K-1

Karta wstępna:

70,3 kg: Hubert Sulewski (4-3-1) vs. Dawid Borzęcki (3-1)

93,0 kg: Adam Kowalski (0-0) vs. Jakub Owczarek (2-0)

65,8 kg: Julia Żelazek vs. Dominika Chrzyptowicz – walka na zasadach semi-pro

IM, Polsat Sport