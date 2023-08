GKS Tychy i Miedź Legnica zmierzą się w spotkaniu szóstej kolejki Fortuna 1 Ligi. To starcie zapowiada się szczególnie ekscytująco, gdyż będzie to potyczka lidera z wiceliderem. Która z drużyn wyjdzie z tego starcia zwycięsko? Transmisja meczu GKS Tychy - Miedź Legnica w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.