Głogów na start. Kielczanie rozpoczynają kolejną walkę o obronę tytułu

Za kieleckim zespołem miesięczny okres przygotowawczy, podczas którego zawodnicy pracowali głównie nad siłą i wytrzymałością.

- Cieszymy się, że te najcięższe przygotowania mamy już za sobą. Krzysztof Paluch jak co roku daje nam niezły wycisk. Ale zdajemy sobie sprawę, że jest to niezbędne, abyśmy byli w jak najlepszej formie fizycznej przez cały sezon – powiedział lewoskrzydłowy Cezary Surgiel.

- Za nami bardzo ciężka praca, dużo biegania i siłowni. Zawodnicy woleliby grać w piłkę ręczną. Zasady życia sportowego są jednak takie, że ten czas jest bardzo potrzebny. Jestem bardzo zadowolony z tego miesiąca i pracy jaką wykonaliśmy – dodał trener kieleckiej drużyny.

Przygotowując się do nowego sezonu mistrzowie Polski rozegrali cztery gry kontrolne. Podczas turnieju w Santander pokonali dwie hiszpańskie drużyny Atletico Valladolid 33:30 i BM Cangas 33:27. W węgierskim Veszprem zremisowali z miejscowym Telekomem 26:26 i wygrali z Tatabanya KC 30:29.

- W okresie przygotowawczym więcej pracowaliśmy nad obroną. Nie startowaliśmy jeszcze z atakiem pozycyjnym. Dopiero teraz zaczniemy sobie układać wszystkie założenia, jeśli chodzi o ofensywę. Musimy poprawić jeszcze dużo rzeczy, ale z tego jak w tej chwili wyglądamy w obronie jestem zadowolony – zapewnił kirgiski szkoleniowiec, którego cieszy, że jego podopieczni bardzo dobrze prezentują się pod względem fizycznym i wytrzymałościowym.

- W tym sezonie będziemy mieć więcej meczów, co najmniej sześć dodatkowych, bo wracają play-offy, do tego dochodzi ćwierćfinał Pucharu Polski. Znów zagramy w Super Globe, co jest olbrzymim zaszczytem. Musimy do tego wszystkiego podejść bardzo mądrze, przeprowadzać odpowiednią rotację w trakcie sezonu. W ekstraklasie po rundzie zasadniczej chcemy być na pierwszym miejscu – podkreślił Dujszebajew.

- Zawsze gramy na kilku frontach, ale do tego jesteśmy już przygotowani. Będzie na pewno ciężko, tym bardziej, że za rok będzie olimpiada. Tych spotkań faktycznie będzie dużo, ale nie ma co narzekać. Na razie jednak skupiamy się na inauguracyjnym meczu polskiej ekstraklasy – zaznaczył obrotowy Arciom Karalek.

Nowy sezon kielczanie rozpoczną w środę, we własnej hali podejmą Chrobrego Głogów. Zespół z Dolnego Śląska był rewelacją poprzedniego sezonu (czwarta lokata) i teraz zagra w Lidze Europejskiej.

- Ich wysokie miejsce na koniec rozgrywek było dla wszystkich dużym zaskoczeniem, ale zasłużyli na to. Myślę, że będą kontynuować dobrą grę. Ich zawodnicy dobrze odnajdują się w tym systemie, w którym grają. W ataku mają swojego lidera, czyli Pawła Paterka, który zaczyna grać już w reprezentacji Polski. To zawodnik o dużym potencjale. Do tego dochodzi Rafał Jamioł. Mają dobrych obrońców z mocną bramką – komplementował zespół z Głogowa trener kielczan.

Na turniejach w Santander i Veszprem zespół występował pod szyldem KS Kielce, bowiem nadal nie wiadomo, pod jaką nazwą będzie grał w najbliższym sezonie. Przedłużają się bowiem rozmowy z ewentualnymi sponsorami. Trener Dujszebajew poproszony przez dziennikarzy o ocenę tej sytuacji, odparł w swoim stylu.

- Ja jestem od spraw taktycznych, Krzysiek Paluch od przygotowania fizycznego, Tomasz Mgłosiek od spraw zdrowotnych. Za te sprawy odpowiadają inni ludzie – odpowiedział szkoleniowiec.

fdz, PAP