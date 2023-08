W jednym z poniedziałkowych meczów ligi saudyjskiej dojdzie do starcia pomiędzy Al-Wehda a Al-Ittihad. Faworytem do wygranej są niepokonani u progu sezonu goście, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.