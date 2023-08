Na terenie Warszawy rozwieszono skandaliczne plakaty, które zastraszają młodzież, która na co dzień szkoli się piłkarskiej akademii Polonii Warszawa. Dzieciom zagrożono m.in. pobiciem, co wywołało ogromną burzę w mediach społecznościowych.

"Nie trenuj w Polonii" - brzmi nagłówek skandalicznych plakatów. Pod nim wypunktowano natomiast wszystko to, co może spotkać dzieci, jeśli pozostaną one w akademii "Czarnych Koszul". Niektóre z gróźb dotyczyły także ich rodziców.

Łącznie na plakatach znalazło się aż sześć podpunktów:

Trenowanie w Polonii może wywołać nieodwracalne zmiany w psychice dziecka - porównywalne do gwałtu

W całym województwie Mazowieckim Polonia nie jest mile widziana

Na każdym kroku dochodzi do pobić zarówno kibiców, jak i piłkarzy Polonii. Zdarzały się przypadki pobić również rodziców

Rówieśnicy na każdym kroku będą wytwarzać poczucie zagrożenia u dziecka: wyzwiska, dokuczanie, bicie, zabieranie rzeczy

Dla bandytów z innych klubów nie ma znaczenia czy mają do czynienia z dziećmi, czy z dorosłymi w barwach Polonii

Ryzyko pobicia po każdym meczu jest bardzo duże. Strach mieć przy sobie szalik czy koszulkę

Na samym końcu wielkimi, czerwonymi literami zwrócono się bezpośrednio do dzieci: "Zastanów się dwa razy. Życie jest tylko jedno". Co więcej, na plakatach znajdują się fotomontaże z wizerunkami pobitych dzieci w trykotach stołecznej ekipy, a także skreślony herb klubu.

Na oficjalnym profilu społeczności kibiców Polonii na Facebooku pojawił się wpis, odnoszący się do tej haniebnej akcji.

"Młodzi Poloniści, Młode Polonistki! Jesteśmy z Wami, stoimy murem za każdą i każdym z Was. Pogróżki, które wysyłają kibice innej drużyny są desperacką próbą wpłynięcia na Was. Wynika ona z tego, że ludzie, którzy wpadli na taki pomysł, doskonale wiedzą, że trafili na niezłomnych Warszawiaków. Wiedzą, w swej bezsilności, że mogą zrobić tylko tyle - próbę zastraszania dzieci" - czytamy. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fotografii plakatów, które są odkrywane w kolejnych rejonach stolicy. Na tę chwilę nie wiadomo, kto jest za nie odpowiedzialny.

