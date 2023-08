Słynny trener odmówił Arabom. "Zabito we mnie pasję do sportu"

Bośniacki szkoleniowiec pracował z "Lwami Atlasu" od sierpnia 2019 roku. Pod wodzą Halilhodżicia Maroko awansowało na mistrzostwa świata w Katarze, ale tuż przed turniejem selekcjoner został zwolniony ze względu na nieporozumienia z kilkoma piłkarzami oraz szefem marokańskiej federacji. Tuż po turnieju, na którym ekipa z północy Afryki była największą rewelacją, zajmując ostatecznie czwarte miejsce, działacze dodatkowo wbijali szpilki Vahidowi Halilhodżiciowi, mówiąc w mediach, że czas pokazał, iż decyzja o zwolnieniu trenera była ze wszech miar słuszna.

70-latek przyznał w rozmowie z chorwackim TPortalem zdradził, że rozstanie z reprezentacją Maroka dotknęło go tak bardzo, że... stracił pasję do sportu. Bośniak odrzucił nawet lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, która pod względem finansowym była najlepszą, jaką w życiu otrzymał.

- Nigdy w życiu nie otrzymałem tylu ofert z klubów i drużyn narodowych, co po zwolnieniu z Maroka. Wszystkim jednak odmówiłem. Rozstanie z "Lwami Atlasu" bardzo mnie dotknęło. Zabito we mnie pasję do sportu i chęci do pracy. Nie byłem psychicznie gotowy na coś takiego. Otrzymałem lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, a kwoty na kontrakcie były takie, że właściwie była to oferta nie do odrzucenia. Podziękowałem im jednak, choć, szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie zarobiłem i nie zarobię takich pieniędzy - powiedział Halilhodżić.

Szkoleniowiec zapewnił jednak, że mimo 70 lat na karku nie zamierza jeszcze przechodzić na emeryturę. Bośniak zaznaczył, że musi teraz odpocząć, ale kiedy odzyska spokój wewnętrzny, z chęcią wróci na trenerską karuzelę.

RI, Polsat Sport