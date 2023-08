FEN 50: Karta walk

W sobotę de Souza będzie po raz pierwszy bronił pasa FEN w dywizji półciężkiej. Zdobył go prawie 2 lata temu w konfrontacji z Marcinem Wójcikiem. Później miał szansę na mistrzostwo w wadze ciężkiej, ale przegrał z Michałem Andryszakiem.

ZOBACZ TAKŻE: FEN 49: Wyniki i skróty walk

Pretendentem do tytułu będzie weteran polskiej sceny MMA. Łazarz walczył na największych europejskich galach, był mistrzem organizacji BAMMA, a w FEN jest niepokonany. Szansę mistrzowską wywalczył na początku roku, pokonując na punkty Bartosza Szewczyka.

Ciekawie zapowiada się także starcie Mansura Abdurzakova z Piotrem Poniedziałkiem. Pierwszy ma za sobą nieudaną walkę mistrzowską z Cezarym Oleksiejczukiem. Drugi wraca do organizacji po 3 latach. W sobotę zobaczymy także długo wyczekiwaną walkę Pawła Biernata z Marcinem Sianosem.

Karta walk 50

Walka wieczoru

93 kg.: Eder de Souza (19-9-0) vs Marcin Łazarz (14-9-0) – walka mistrzowska

Karta główna

77.1 kg.: Mansur Abdurzakov (9-4-0) vs Piotr Poniedziałek (8-2-0)

83.9 kg.: Marcin Filipczak (7-3-0) vs Łukasz Stanek (9-8-0)

120.2 kg.: Paweł Biernat (4-0-0) vs Marcin Sianos (7-7-0)

70.3 kg: Wojciech Kawa (6-2-0) - Mateusz Rajewski (2-3)

70.3 kg.: Oleksandr Moisa (0-0-0) vs Adam Brysz (1-0-0)

61.2 kg.: Michał Musiał (1-0-0) vs Grzegorz Stabach (1-0-0)

Karta wstępna

91.2 kg.: Alan Kalski vs Adam Lazar – pojedynek w K-1

65.8 kg.: Olaf Kosiński vs Krystian Krupiński – walka semi-pro

65.8 kg.: Danil Fedenko vs Dawid Szulcek – walka semi-pro

IM, Polsat Sport