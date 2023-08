Komplet zwycięstw Polek! Linette również gra dalej w US Open

Magda Linette awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 24. polska tenisistka wygrała z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz 6:3, 6:1. Spotkanie trwało godzinę i 16 minut.

To było ósme spotkanie tych zawodniczek i dopiero druga wygrana Linette.

Wyrównany był tylko sam początek meczu. Później Linette zdominowała wydarzenia na korcie. Od stanu 2:2 w pierwszym secie Polka wygrała 10 z 12 gemów.

Linette grała bardzo uważnie. Popełniła tylko dziewięć niewymuszonych błędów, a Sasnowicz aż 34.

Kolejną rywalką 31-letniej poznanianki będzie Amerykanka Jennifer Brady, która pokonała Australijkę Kimberly Birrell 6:3, 7:6 (7-4).

28-letnia Brady, która zmagała się z kontuzją kolana, w światowym rankingu jest obecnie dopiero 433. Jednak dwa lata temu, po porażce w finale Australian Open, zajmowała 13. pozycję. Linette grała z nią wcześniej cztery razy i odniosła tylko jedno zwycięstwo.

Linette po raz dziewiąty znalazła się w głównej drabince US Open. Tylko raz - w 2020 roku - udało jej się przebrnąć do 3. rundy.

Wszystkie startujące w obecnej edycji polskie singlistki awansowały do 2. rundy. Wcześniej broniąca tytułu Iga Świątek wygrała ze szwedką Rebeccą Peterson 6:0, 6:1, a Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Emmę Navarro 7:6 (12-10), 1:6, 6:2. We wtorek do rywalizacji przystąpi Hubert Hurkacz.

Magda Linette - Aliaksandra Sasnowicz 6:3, 6:1

JŻ, PAP