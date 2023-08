Galatasaray i Molde zagrają o awans do Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu górą była ekipa mistrza Turcji, która wygrała na wyjeździe 3:2. Która z drużyn w Stambule zapewni sobie udział w fazie grupowej Champions League? Relacja i wynik na żywo meczu Galatasaray - Molde na Polsatsport.pl.

Oba zespoły zmierzyły się ze sobą po raz pierwszy przed tygodniem. Mistrz Norwegii szybko wyszedł na prowadzenie, lecz goście odrobili straty i jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie 2:1. 11 minut po zmianie stron Molde doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem i kwestia awansu pozostanie otwarta, w doliczonym czasie gry Galatasaray przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

ZOBACZ TAKŻE: Europejskie puchary już w czwartek na Arenie Lublin. Szykują się wielkie emocje

Tym samym to drużyna z Turcji przystąpi do rewanżu z jednobramkową przewagą. Do tego podopiecznym Okana Buruka będzie sprzyjał atut własnego boiska.

Ekipa ze Stambułu będzie faworytem wtorkowego spotkania. Niemniej jednak Molde już w pierwszym meczu napsuło sporo krwi rywalom. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Galatasaray - Molde na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

mtu, Polsat Sport