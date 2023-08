Wtorek był drugim dniem rywalizacji w mistrzostwach Europy siatkarzy. Rozegrano dwa spotkania, a do gry wkroczyli dwaj kolejni współgospodarze turnieju. W Warnie doszło do sporej niespodzianki, bo Hiszpania ograła Bułgarię. Sprawdź wyniki wtorkowych meczów ME siatkarzy 2023.