Białystok Chorten Boxing Show VII. Dariusz Snarski: Przemek Gorgoń musi być czujny!

To będzie starcie wieczoru 49 eventu na XV-lecie Boxing Production, pod Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Partnerami gali boksu są Miasto Białystok, Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten, Województwo Podlaskie, a Partnerem medialnym Polsat Sport.

- Przemek Gorgoń zmierzy się z Petro Lakotskyiem, który niedawno w Białymstoku pokonał niespodziewanie w 5 rundzie Mateusza Tryca. Na pewno Gorgoń ma większy repertuar bokserski od Ukraińca, lecz musi być czujny i nie dać się zepchnąć za mocno do defensywy. Taktykę przygotowujemy wspólnie z Danielem Pilcem, trenerem Przemka – powiedział Dariusz Snarski (Chorten Boxing Production).

W swoim ostatnim pojedynku Przemysław Gorgoń przegrał przez nokaut z Nickiem Hannigiem w Niemczech.

- Nie ma co porównywać Hanninga do Lakotskyia. Niemiec to dużo lepszy pięściarz. Z kolei Przemkowi nie chcemy kontraktować walk z bokserami, którzy są porozbijani lub na starcie kariery, to byłoby bez sensu. Natomiast starcie z Lakotskyiem, pogromcą Tryca, wzbudzi zainteresowanie na naszym rynku – ocenił promotor.

Co-main eventem będzie bardzo ciekawie zapowiadająca sie walka Filipa Szpakowicza (1-0) z Arturem Gierczakiem (4-2-1 3 ko).Czy to nie za wysoko postawiona poprzeczka dla podopiecznego trenera Alberta Sosnowskiego przekonamy się 9 września.

- To szczególny event, mój jubileusz 40-lecia z boksem. W gronie profesjonalistów zadebiutuje Daniel Balcerzak, który ponad 10 lat temu wygrał prestiżowy turniej w Usti nad Łabą, a zwyciężył także w zawodach o Złotą Rękawicę Wisły Kraków oraz w Memoriale Leszka Blażyńkiego. Spotka się z innym debiutantem, znanym z kickboxingu Mateuszem Białeckim. W innych pojedynkach zmierzą się: Bartosz Barczyński (4-5-0 2 ko) z Damianem Smagieł (1-6-0), Bartosz Głowacki (6-13-1 5 ko) z Vasylem Hrybennikem (1-0-1), walczący u nas gościnnie Mateusz Polski (4-0-0 3 ko) z Konstantine Jangavadze (7-29-4 2 ko) rekordy nie boksują Gruzin znokautował w maju Francuza Sabri Sediri (14-3-1 8 ko). To nie wszystko, bowiem Bartłomiej Przybyła (5-0-0 2 ko) skrzyżuje rękawice z urodzonym Mongolii, a mieszkającym w Czechach Bazargurem Judgerem (8-19-2 3 ko) – podsumował Dariusz Snarski.

Na gali “Białystok Chorten Boxing Show VII”, rozgrywanej w hali lodowiska BOSiR, ul. 11 Listopada 28, odbędą się także walki w boksie olimpijskim, które sędziować będzie legenda naszego pięściarstwa Paweł Skrzecz, jednocześnie gość honorowy zawodów. Gościem wydarzenia będzie także Dariusz Michalczewski. - Walki boksu olimpijskiego odbędą się pod jego Partronatem – przyznał organizator.

