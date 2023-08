Były reprezentant Polski zagra w IV lidze! Zadecydowały względy rodzinne

Makuszewski w Odrze występował od roku. W barwach tego klubu na poziomie Fortuna 1 Ligi rozegrał 31 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował osiem asyst. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, Makuszewski odchodzi z Odry ze względów rodzinnych.

- Będę miał blisko do domu, do rodziny, a to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Osiągnąłem wysoką formę, nie narzekam na zdrowie, spokojnie poradziłbym sobie w ekstraklasie. Chcę być jednak bliżej rodziny, a z Opola mam daleko do domu. To dla mnie najważniejsze. Piłka jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest rodzina. Moimi decyzjami kieruje serducho. Już wcześniej chodziło mi to po głowie. Po rozmowach z prezesem, trenerem ustaliliśmy, że dam z siebie wszystko w meczach – ujmijmy to – wakacyjnych, do końca okienka transferowego, pomogę drużynie na tyle, na ile będę mógł, a później trzeba będzie skupić się właśnie na rodzinie - powiedział Makuszewski na łamach strony Odry.

Nowy klub Makuszewskiego występuje na poziomie IV ligi.



W przeszłości 33-latek Grał między innymi w Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk czy Lechu Poznań. W reprezentacji Polski rozegrał pięć meczów.

BS, Polsat Sport