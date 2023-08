Rusza ORLEN Superliga w piłce ręcznej. Transmisje w kanałach sportowych Polsatu

Już dziś startuje nowy sezon ORLEN Superligi w piłce ręcznej. Te rozgrywki to nowa pozycja w sportowym portfolio Telewizji Polsat. Na mocy podpisanej w sierpniu umowy, kanały sportowe Polsatu w każdej serii fazy zasadniczej pokażą minimum 2 mecze ligi męskiej oraz minimum 1 mecz ligi żeńskiej. Środowe starcia zespołów z Ostrowa Wielkopolskiego i Zabrza (godzina 17:50) oraz z Kielc i Głogowa (godz. 19:50) dostępne w Polsacie Sport News to premierowe transmisje nowego sezonu.

Współpraca Telewizji Polsat i ORLEN Superligi obejmuje 7 sezonów, aż do roku 2030. Przez cały czas obowiązywania umowy Polsat będzie sukcesywnie zwiększał swoje zaangażowanie w promocję piłki ręcznej. Nadawca już zakupił prawa do halowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w latach 2028-2030, Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn na cztery lata (od sezonu 2026/2027) oraz plażowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn (w latach 2027-2029). Co niezwykle ważne z perspektywy widzów telewizyjnych, spotkania ORLEN Superligi będą rozgrywane o stałych porach. Mecze mężczyzn będzie można oglądać na sportowych antenach Telewizji Polsat w niedziele o godz. 14:50 i poniedziałki o godz. 17:50, a serie rozgrywane w środy o godz. 17:50 i 19:50. Z kolei liga kobieca będzie pokazywana we wtorki o godz. 17:50.



UROCZYSTA INAUGURACJA NOWEGO SEZONU



Pierwsze dwa mecze nowego sezonu pokaże Polsat Sport News. W środę o godzinie 17:50 rozpocznie się starcie Ostrovii Ostrów Wielkopolski z brązowym medalistą poprzedniego sezonu, Górnikiem Zabrze. W czasie tego spotkania na stanowiskach komentatorskich pracować będą Tomasz Włodarczyk oraz była Reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź, a reporterem będzie Paweł Ślęzak. Dwie godziny później, o 19:50, Mistrz Polski, Kielce Handball, podejmie czwartą ekipę minionych rozgrywek, Chrobrego Głogów. Mecz skomentują Szymon Rojek i mający na koncie 128 meczów w Reprezentacji Polski Robert Lis. Za wywiady meczowe odpowiedzialny będzie Tomasz Krochmal.



NOWE OBLICZE ORLEN SUPERLIGI



W nowym sezonie ORLEN Superligi mężczyzn udział weźmie 14 zespołów, a w lidze kobiet rywalizować będzie 10 drużyn. Dużą zmianą, która uatrakcyjni rozgrywki względem lat ubiegłych jest wprowadzenie fazy play-off oraz play-out. Dzięki temu po zakończeniu sezonu zasadniczego liczącego 26 serii meczowych, zespoły z miejsc od pierwszego do ósmego zagrają o medale, a pozostałe ekipy powalczą o utrzymanie. ORLEN Superliga zyska sportowo i wizerunkowo także za sprawą wprowadzenia jednolitej nawierzchni w halach wszystkich drużyn. Parkiety będą pokryte tak zwanym teraflexem, czyli nawierzchnią znaną doskonale widzom śledzącym w kanałach sportowych Polsatu rozgrywki siatkarskie. Skorzystają na tym wszyscy: zawodnicy, bo otrzymają jednakowe warunki do gry niezależnie od obiektu, liga i kluby ze względów wizerunkowych oraz kibice, bo wrażenia wizualne zarówno w hali, jak i przed telewizorami ulegną ogromnej poprawie.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.