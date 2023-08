Zespół Dawida Szwargi w poprzednim tygodniu w Sosnowcu, gdzie występował jako gospodarz, stracił bramkę już w 9. minucie po samobójczym trafieniu Bogdana Racovitana. Później mistrzowie Polski mieli przewagę, dążyli ambitnie do wyrównania, ale polski bramkarz duńskiego klubu Kamil Grabara zachował czyste konto.

"Po meczu powiedziałem moim piłkarzom, że nic się jeszcze nie zakończyło. Przed nami mecz na wyjeździe z rywalem, z którym możemy nawiązać równorzędną rywalizację i zwyciężyć. To jest jak najbardziej do zrobienia" - podkreślił trener Szwarga.

Raków w miniony weekend odpoczywał w krajowej ekstraklasie, natomiast zespół z Kopenhagi niespodziewanie przegrał u siebie z Silkeborgiem 1:3.

Środowy rewanż na stadionie Parken w Kopenhadze rozpocznie się o godz. 21, podobnie jak wszystkie inne mecze 4. rundy eliminacji. Sędzią głównym w stolicy Danii będzie Rumun Istvan Kovacs.

Drużyna z Częstochowy wyeliminowała w poprzednich rundach Florę Tallin, Karabach Agdam i Aris Limassol.

Dotychczas tylko dwa polskie kluby awansowały do elitarnej Ligi Mistrzów - dwukrotnie Legia Warszawa (1995, 2016) i raz Widzew Łódź (1996).

Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln euro.

Zgodnie z tradycją, przed rozpoczęciem meczów 4. rundy eliminacji puszczany jest hymn Ligi Mistrzów. UEFA pod względem oprawy traktuje tę fazę rywalizacji - zwaną play off - jak rozgrywki grupowe.

Na wtorek zaplanowano trzy mecze, podobnie jak na środę.

Wszystkie zapowiadają się ciekawie, ponieważ w żadnym ze spotkań w ubiegłym tygodniu nie było wyraźnych zwycięstw. Najwyżej różnicą jednej bramki - taką zaliczkę, oprócz FC Kopenhaga, mają Royal Antwerp, Galatasaray Stambuł i SC Braga.

Ten ostatni zespół mógł być w jeszcze lepszej sytuacji, ale w wygranym 2:1 u siebie meczu z Panathinaikosem Ateny ekipa z Portugalii straciła bramkę w ostatnich sekundach (w 90+5. minucie). Rewanż we wtorek.

Stratę jednej bramki postara się odrobić u siebie w środę AEK Ateny reprezentanta Polski Damiana Szymańskiego (w ubiegłym tygodniu 0:1 na wyjeździe z mistrzem Belgii Royal Antwerp).

Wtorkowe spotkanie Galatasaray z Molde FK poprowadzi jako sędzia główny Szymon Marciniak, natomiast arbitrem VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. U siebie piłkarze z Norwegii przegrali 2:3 i w rewanżu na "gorącym terenie" w Turcji czeka ich trudne zadanie.

Zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej 32-zespołowej Ligi Mistrzów - losowanie odbędzie się 31 sierpnia w Monaco.

Natomiast przegrani wystąpią w grupach Ligi Europy, drugich pod względem prestiżu i nagród finansowych rozgrywek klubowych UEFA.

Program rewanżowych meczów 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (wszystkie o godz. 21.00):

29 sierpnia, wtorek

Young Boys Berno - Maccabi Hajfa (pierwszy mecz 0:0)

Galatasaray Stambuł - Molde FK (3:2)

Panathinaikos Ateny - SC Braga (1:2)

30 sierpnia, środa

FC Kopenhaga - Raków Częstochowa (1:0)

AEK Ateny - Royal Antwerp (0:1)

PSV Eindhoven - Rangers FC (2:2)

KN, PAP