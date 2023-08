Hajto przed meczem Rakowa w Kopenhadze. Jakie szanse daje mistrzom Polski?

Raków Częstochowa może w środę awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przed piłkarzami Dawida Szwargi trudne zadanie, bo w pierwszym meczu przegrali w Sosnowcu 0:1. Mistrzowie Polski muszą odrabiać straty, ale zdaniem Hajty jeżeli polski zespół będzie dobrze przygotowany, może osiągnąć historyczny sukces.

- W pierwszym spotkaniu Raków miał troszeczkę pecha. Bramka padła po rykoszecie i bramkarz powinien to obronić. W meczu rewanżowym szanse są 50 na 50, wręcz uważam, że jeżeli Raków zagra w takim stylu w jakim gra i nie wystraszy się publiki w 90 minutach pokona FC Kopenhaga – stwierdził.



Kluczowy może być początek spotkania.



- Jeżeli Raków nie zaskoczy się na początku spotkania, to z minuty na minutę będzie miał szanse Kopenhagę wyeliminować. Raków marząc o grze w fazie grupowej Ligi Mistrzów, po drodze musi pokonać jeden taki zespół jak FC Kopenhaga – uważa były reprezentant Polski.



Były reprezentacyjny obrońca zauważa, że różnicę mógłby zrobić piłkarz pokroju Iviego Lopeza, który obecnie jest kontuzjowany.



- Na pewno Rakowowi brakuje zawodnika, który potrafiłby zrobić różnicę, czyli Iviviego Lopeza. To jest zawodnik, który bez dwóch zdań potrafił coś zrobić z niczego – powiedział Hajto.



Ekspert Polsatu Sport nie przywiązuje większej wagi do doświadczenia FC Kopenhaga w europejskich pucharach.



- Tego doświadczenia nie mają piłkarze, którzy wyjdą na boisko, a to jest historia klubu. Ona nigdy nie gra. To jest jedno spotkanie, to jest 90 minut, w tych 90 minutach może zdarzyć się wszystko – dodał.



Transmisja meczu FC Kopenhaga - Raków Częstochowa od godz. 20:50 w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 18:00 w Polsacie Sport oraz o godz. 19:00 w Polsacie Sport Premium 1.

PSZ, Polsat Sport