FC Kopenhaga i Raków Częstochowa zmierzyły się w rewanżowym meczu decydującej fazy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co oznacza, że mistrzowie Polskie nie wywalczyli awansu do fazy grupowej Champions League.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 35. minucie. Wówczas na niespodziewany strzał z dystansu zdecydował się Denis Vavro. Uderzenie obrońcy okazało się na tyle zaskakujące, że piłka wpadła do bramki strzeżonej przez Vladana Kovacevicia i zwiększyła przewagę Kopenhagi w dwumeczu.

Niewiele brakowało, a Kopenhaga prowadziłaby do przerwy 2:0. Pod koniec pierwszej połowy Jordan Larsson trafił jednak w poprzeczkę.

W 67. minucie Raków był bliski doprowadzenia do wyrównania. Władysław Koczerhin starał się zaskoczyć Kamila Grabarę uderzeniem zza pola karnego, ale trafił w słupek. Chwilę później uderzał Fabian Piasecki, ale bramkarz reprezentacji Polski skutecznie interweniował.



Co nie udało się Piaseckiemu, wyszło temu, który zmienił go w drugiej połowie, czyli Łukaszowi Zwolińskiemu. W 87. minucie napastnik wykorzystał dogranie Frana Tudora i doprowadził do remisu.

Jak się okazało, trafienie Zwolińskiego ustaliło wynik tego meczu. Z racji tego, że w pierwszym spotkaniu Kopenhaga wygrała 1:0, Grabara i spółka zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski muszą zadowolić się rywalizacją w Lidze Europy.

FC Kopenhaga - Raków Częstochowa 1:1 (1:0)

Bramki: Vavro 35 - Zwoliński 87



Pierwszy mecz: 1:0

Awans: FC Kopenhaga

BS, Polsat Sport