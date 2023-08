Ksenofobiczna wypowiedź gracza NBA. "Dopóki tu jestem, w kadrze nie będzie obcokrajowców"

Reprezentacja Łotwy znakomicie spisuje się podczas tegorocznego czempionatu. W rundzie wstępnej Łotysze rozgromili Liban 109:70, a następnie sensacyjnie pokonali 88:86 Francuzów, aktualnych wicemistrzów Europy i wicemistrzów olimpijskich oraz brązowych medalistów poprzednich mistrzostw świata. Jedynej porażki w tej fazie turnieju drużyna ta doznała z Kanadą, ulegając wyraźnie 75:101.

Łotysze, jako jedna z niewielu reprezentacji, grających w mistrzostwach, dokonała tego bez pomocy naturalizowanych zawodników. Davis Bertans, poproszony o skomentowanie tego osiągnięcia, odpowiedział w sposób, które media określiły jako "skrajnie ksenofobiczny".

- Jestem dumny z naszego kraju. Mamy swoje wartości i chcemy, by w drużynie byli tylko Łotysze. Powiem więcej, dopóki tu jestem, dopóki mam tu coś do powiedzenia, w kadrze nie będzie obcokrajowców. Mogę to zagwarantować. Będą grali wyłącznie Łotysze, czyli ludzie urodzeni i wychowani na Łotwie, a nie ci, którzy dostali łotewski paszport - skomentował Bertans, cytowany przez "Kurir".

Davis Bartans to jedna z największych gwiazd reprezentacji Łotwy. Do NBA trafił w 2011 roku, wybrany w drafcie z 42. numerem przez Indiana Pacers. W koszykarskim CV ma również występy w San Antonio Spurs, Washington Wizards i Dallas Mavericks.

RI, Polsat Sport