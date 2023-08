"Trójkolorowi" do sezonu przygotowywali się od połowy lipca, rozgrywając całą serię sparingów i biorąc udział w aż trzech turniejach. Wszystko to, by zgrać ponownie skład, bo ten przeszedł prawdziwą rewolucję. W miejsce pięciu zawodników, którzy opuścili Górnika, pojawiło się sześciu nowych graczy. "Trójkolorowi" musieli także poznać nową wizję trenera, wszak i w sztabie doszło do rotacji. W miejsce Patrika Liljestranda przyszedł doskonale znany w Polsce Tomasz Strząbała oraz jego asystent, Arkadiusz Miszka.

O wiele mniejszą rewolucję przeżyli rywale Górnika. Skład w zasadzie uzupełniono, choć – co ciekawe – o kolejne nazwisko związane z Górnikiem Zabrze. Przypomnijmy, że jednym z liderów zespołu z Ostrowa jest Bartłomiej Tomczak, wieloletni kapitan Górnika Zabrze. W szatni zawitał ostatnio także Krzysztof Łyżwa, który wciąż chwalić się może grą na wszystkich pozycjach na rozegraniu, ale także jako jeden z najlepszych wysuniętych obrońców grających w formacji defensywnej 5-1. Dodatkowo do składu dołączył Daniel Reznicky, solidny obrotowy, reprezentant Czech. Wcześniej klub ogłosił powrót Filipa Rybarczyka. Absolwent kieleckiego SMS-u jest wychowankiem Ostrovii, w nowym sezonie będzie wspierał na prawym skrzydle Artura Klopstega.

Skład Ostrovii opuścili Jakub Przybylski (przeszedł do Śląska Wrocław), Filip Wadowski i Mikołaj Bestian.

Choć w minionym sezonie Ostrovia uplasowała się na dziewiątym miejscu, dla zabrzan na pewno nie jest wygodnym rywalem. Wszak przypomnijmy, że w ostatnim sezonie z Trójkolorowymi wygrali dwukrotnie. Wpierw w listopadzie w domu pokonali zabrzan 25:24, by później w kwietniu pokonać zabrzan znów jednym trafieniem (27:26). Wtedy jednak zabrzanie mieli zagwarantowany brązowy medal, więc i trudno było winić zawodników o brak stuprocentowego zaangażowania. Również w trakcie sierpniowego sparingu górą byli ostrowianie, którzy wygrali 29:25.

Transmisja meczu Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Górnik Zabrze w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.00.

