W meczu pierwszej kolejki sezonu 2023/2024 ORLEN Superligi KS Kielce zagra na własnym parkiecie z KGHM Chrobrym Głogów. Czy na początku rozgrywek może dojść do niespodzianki? Relacja i wynik na żywo meczu KS Kielce - KGHM Chrobry Głogów na Polsatsport.pl.

Na starcie nowej kampanii ligowej dojdzie do dobrze zapowiadającej się batalii mistrza Polski z czwartą drużyną poprzedniego sezonu. Chrobry dość niespodziewanie znalazł się w pierwszej czwórce i będzie chciał potwierdzić, że taki obrót spraw nie był dziełem przypadku.

- Ich wysoka lokata była dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich, ale na pewno Chrobry zasłużył na swój wynik, za co należy się mu wielki szacunek. Teraz będą kontynuować pracę. Jeśli trener Witalij Nat i zawodnicy są zadowoleni, to wszystko będzie u nich jak należy - powiedział w temacie środowego rywala trener kielczan Tałant Dujszebajew.

W minionych rozgrywkach głogowianie prezentowali się świetnie, ale mimo to w konfrontacji z kielecką ekipą doznali dwóch bolesnych porażek. Najpierw przegrali na wyjeździe 25:41, następnie zaś we własnej hali 26:47. Teraz z pewnością zrobią wszystko, by znacznie poprawić te rezultaty.

Relacja i wynik na żywo meczu KS Kielce - KGHM Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.00.