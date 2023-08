Pierwsza kolejka tegorocznych zmagań w ORLEN Superlidze piłkarzy ręcznych w całości zaplanowana jest na środę 30 sierpnia. Cztery spotkania odbędą się o godzinie 18:00, trzy zaś o godzinie 20.00. Telewizja Polsat przeprowadzi transmisję na żywo z dwóch meczów inauguracyjnej serii gier.

W jednym z trzech meczów, które zaplanowane są na 18.00, dojdzie do tzw. "Derbów Azotowych". Azoty-Puławy zagrają bowiem na własnym parkiecie z Grupą Azoty Unią Tarnów. Będzie to starcie szóstej z siódmą drużyną minionego sezonu. Również o osiemnastej, w meczu telewizyjnym, zeszłoroczny beniaminek z Ostrowa Wielkopolskiego podejmie brązowych medalistów z Zabrza. O tej samej porze na parkiet wybiegną także szczypiorniści Gwardii Opole i Energi MKS Kalisz, a także Piotrkowianina Piotrków Trybunalski i ORLEN Wisły Płock.

Wielkich emocji nie powinno zabraknąć również w starciach zaplanowanych na późniejszą porę. O godzinie 20.00 kolejny marsz po obronę tytułu rozpoczną zawodnicy z Kielc. Ich rywalem będzie czwarta ekipa tamtego sezonu - KGHM Chrobry Głogów. To starcie również będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport News. Beniaminek z Legionowa w swoim pierwszym spotkaniu po powrocie do elity zagra natomiast u siebie z Zagłębiem Lubin, które do pozostania na najwyższym szczeblu rozgrywek potrzebowało w minionej kampanii barażów. Jeżeli dodamy do tego interesującą rywalizację kwidzynian z gdańszczanami szykuje nam się niezwykle interesująca pierwsza seria gier.

Terminarz i plan transmisji meczów 1. kolejki ORLEN Superligi:

2023-08-30: Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Górnik Zabrze (środa, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport News)

2023-08-30: Azoty-Puławy - Grupa Azoty Unia Tarnów (środa, godzina 18.00)

2023-08-30: Gwardia Opole - Energa MKS Kalisz (środa, godzina 18.00)

2023-08-30: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - ORLEN Wisła Płock (środa, godzina 18.00)

2023-08-30: KS Kielce - KGHM Chrobry Głogów (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport News)

2023-08-30: Zepter KPR Legionowo - MKS Zagłębie Lubin (środa, godzina 20.00)

2023-08-30: MMTS Kwidzyn - Energa Wybrzeże Gdańsk (środa, godzina 20.00)