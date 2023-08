Śląsk miał się zmierzyć na własnym stadionie z Pogonią w trzeciej kolejce, ale ze względu na grę zespołu ze Szczecina w europejskich pucharach, spotkanie zostało przeniesione. Ostatecznie zmieniła się nie tylko data, ale również gospodarz pierwszego starcia obu ekip w tym sezonie, bo stadion we Wrocławiu ze względu na galę bokserską, która odbyła się w minioną sobotę, na środę nie byłby gotowy na przyjęcie piłkarzy.

Wrocławianie pojechali do Szczecina podbudowani zwycięstwem na wyjeździe z Widzewem (2:0). Wojskowi w Łodzi nie tylko zdobyli cenne trzy punkty, ale rozegrali bardzo dobre zawody i gdyby byli skuteczniejsi, mogli zwyciężyć znacznie wyżej. Było to drugie zwycięstwo z rzędu Śląska (wcześniej pokonali Lecha Poznań 3:1), co dawano im się nie zdarzyło.

„Początek sezonu nie był taki, jaki sobie zakładaliśmy. Remis i dwie porażki sprawiły, że wylądowaliśmy na ostatnim miejscu w tabeli. Ale nasze plany się nie zmieniły. Sumienna praca idzie cały czas w dobrym kierunku i poskutkowało to tymi dwoma zwycięstwami. W dalszym ciągu staramy się tak budować drużynę, żeby ta wiara w zwycięstwo była zawsze, nieważne z kim gramy” – powiedział drugi szkoleniowiec Śląska przed spotkaniem z Pogonią.

Ekipa trenera Jacka Magiery do Szczecina powinna pojechać w najsilniejszym składzie, bo nikt nie pauzuje za kartki, a także nikt nie skarżył się na urazy. Zabraknie jedynie zawodników, którzy dołączyli do zespołu już po okresie przygotowawczym i nie są fizycznie gotowi do walki na sto procent.

„Jedziemy do Szczecina w pełni przygotowani na walkę od pierwszej do ostatniej minuty. Mamy nadzieję, że ten mecz będzie należał do tych udanych. Pogoń to bardzo trudny przeciwnik, jednak ten jeden mecz pucharowy mocno podciął im skrzydła. Dalej są tam klasowi piłkarze z doświadczeniem międzynarodowym. Doceniamy ich jakość” – powiedział Dymkowski.

W poprzednim sezonie Śląsk dwa razy wygrał z Pogonią: najpierw u siebie 2:1, a w rewanżu w Szczecinie 2:0. W klubie z Dolnego Śląska mocno wierzą, że uda się podtrzymać tę dobrą passę.

„Pogoń to jest zespół grający ofensywnie, stawiają zawsze więcej kart na atak, przez co kreują mnóstwo sytuacji. Jesteśmy na to przygotowani, wiemy w jaki sposób ich zatrzymać. Wierzymy, że uda nam się zniwelować ich atuty i wywieść punkty” – zapowiedział Dymkowski.

Relacja i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.